Gaspillage alimentaire : jusqu'à quand peut-on consommer un produit périmé ?

Alors qu'une enseigne britannique va retirer la date de consommation de certains de ses produits, le journaliste Nicolas Bidard est présent sur le plateau du 12/13, vendredi 5 août, pour vous aider à y voir plus clair entre la date de durabilité minimale et la date limite de consommation.

Dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, une initiative en Grande-Bretagne relance tous les débats sur la réglementation des dates limites de consommation. Une chaîne de supermarchés britannique a décidé de retirer purement et simplement la date de consommation sur certains de ses produits. "Il s'agit de l'enseigne Waitrose. Elle va retirer les étiquettes avec date de consommation recommandée sur près de 500 produits. Cela ne concerne que les dates indicatives au-delà desquelles la consommation d'un produit reste sans danger. Le but : éviter que les clients ne jettent des aliments encore consommables et ainsi lutter contre le gaspillage alimentaire. Selon l'enseigne, si la suppression était généralisée, cela permettrait de sauver sept millions de paniers de nourriture", explique le journaliste Nicolas Bidard, présent sur le plateau du 12/13, vendredi 5 août.



S'adapter au produit

En France, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, car il y a plusieurs indications sur certains produits. "Commençons par la date de durabilité minimale la 'DDM'. C'est quand il est inscrit 'à consommer de préférence avant le'. Dans ce cas, même si la date est passée, vous pouvez encore consommer le produit. Seul bémol, son goût qui peut être altéré. Puis y a la date limite de consommation dite 'DLC'. C'est quand il est écrit 'à consommer jusqu'au', suivi d'un jour et d'un mois. Après cette date, la consommation d'un produit peut devenir dangereuse pour la santé", indique Nicolas Bidard.

Peut-on dépasser cette fameuse date limite de consommation ? "Tout dépend du type de produits. Par exemple, vous pouvez consommer des yaourts environ une semaine après la date de péremption. Mais il faut qu'ils soient conservés dans de bonnes conditions. En revanche, on ne prend aucun risque avec la viande, le poisson ou les œufs", conclut Nicolas Bidard.