Gaspillage alimentaire : chaque Français jette en moyenne 25 kilos de nourriture par an, selon Too Good To Go

Gaspillage massif. L'application spécialisée dans la valorisation des invendus alimentaires Too Good To Go a calculé que chaque Français jetait en moyenne 25 kilos de nourriture chaque année. Un total qui équivaut à "un repas par semaine par personne", a déclaré à l'AFP Meleyne Rabot, la nouvelle directrice générale de l'entreprise. Elle a chiffré le coût de ce gaspillage pour chaque personne à près de 157 euros de nourriture jetée par an.

Too Good To Go estime en outre qu'en gaspillant un repas par semaine, chaque Français est responsable de l'utilisation en vain de 1,3 km2 de terres agricoles et de 390 litres d'eau, soit "plus de deux baignoires d'eau chaque semaine". Plus d'un kilo d'équivalent CO2 est en outre émis inutilement. L'entreprise base son calcul sur des données d'Eurostat issues d'une communication d'avril dernier du ministère de la Transition écologique français, selon lequel 1,7 million de tonnes de déchets comestibles ont été jetés par les foyers français en 2021.

Les consommateurs en première ligne

Les consommateurs sont le maillon de la chaîne alimentaire le moins vertueux en la matière : 39% du gaspillage alimentaire a lieu à leur niveau, contre 22% au niveau de la production primaire (dans les exploitations agricoles), 14% au niveau de la transformation agroindustrielle, 12% au niveau de la distribution et 13% dans la consommation hors domicile (cantines ou restaurants).

En agrégeant les déchets comestibles de chacun de ces maillons, ce sont 4,3 millions de tonnes qui sont jetées sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, selon le service statistique du ministère de la Transition écologique. Ce dernier précise que les déchets comestibles représentent un peu moins de la moitié des déchets alimentaires produits en France, qui représentent 8,8 millions de tonnes.