Galette des Rois : brioche ou frangipane ?

Frangipane ou briochée ? Le dilemme est de retour, comme à chaque période de galette des Rois. Même les pâtissiers se divisent. À la base : des oeufs, du sucre, du beurre et des amandes. Pour Luc Dorin, maître-artisan, la galette sera parisienne et au chocolat. Chacune des galettes nécessite une technique, pour le pâtissier: la pâte feuilletée est particulièrement difficile et "pas donnée à tout le monde". Mais pour la brioche aussi, il faut "un tour de main" bien précis pour qu'elle soit bien souple et élastique.

Fève en porcelaine

Comme toute bonne galette, il faut penser à la fève : instrument de musique ou, édition limitée pour les plus chanceux, en porcelaine de Limoges. La fève est une assiette de la collection des assiettes de l'année, un must pour les amateurs. Nous sommes bien loin de ces temps anciens où seul un haricot se cachait dans la galette.

