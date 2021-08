Finistère : le far breton, une véritable tradition

Le far breton, d'origine populaire, est plus qu'un simple clafoutis, comme le raconte la championne du monde Claudie Le Doaré, dans le Finistère.

À Landerneau (Finistère), le far breton est une institution depuis le 18ème siècle. Claudie Le Doaré en a fait sa spécialité : elle vend son dessert sur le marché pour le plus grand bonheur des passants, qui multiplient les compliments. La coupe du meilleur far breton du monde décore son comptoir, une reconnaissance inespérée pour cette assistante maternelle, pâtissière le week-end.

Des produits locaux

Claudie Le Doaré est attachée aux produits du Finistère. C'est pour cela qu'elle va chercher ses ingrédients chez les producteurs locaux, à commencer par un moulin familial où elle prend sa farine de blé, préparée dans des machines centenaires pour certaines. À deux heures du matin, la championne est déjà aux fourneaux. De la farine, du sucre, des œufs et du lait, elle prépare son dessert avec du beurre demi-sel, évidemment, sans oublier les pruneaux. Ce gâteau, c'est une passion qu'elle partage avec ses enfants, tout en gardant en tête de perpétuer cet héritage gastronomique.