Feuilleton : la tradition à la carte (5/5)

Derrière la porte du Diplomate, flotte un parfum de tour de France. Bienvenue chez le maillot jaune des brasseries françaises de la capitale américaine. Avant de monter en selle pour son service, Adnan Ardalan vérifie chaque détail sur toutes les tables pour créer l'illusion parfaite. "La plupart des gens lorsqu'ils viennent ici ne croient pas qu'ils sont à Washington. On se croit à Paris", explique-t-il. Nappes blanches et serviettes au liseré rouge traditionnel, le Diplomate joue sur la mode rétro et les clichés d'une France de carte postale.

Moules, coquilles Saint-Jacques ou encore canard à l'orange

Celui qui dirige les cuisines ne vient pas de Paris. Il est bien américain. Pour lui, Washington se devait d'avoir sa brasserie française. "Ici c'est le melting-pot. Les gens ont envie de tester et d'apprécier cette cuisine française", explique-t-il. Moules, coquilles Saint-Jacques ou encore canard à l'orange remplissent les assiettes. Depuis son ouverture en 2012, 500 couverts sont servis chaque soir.

