Fêtes de fin d'année : comment bien choisir le saumon à déguster ?

À l’approche de Noël, les supermarchés, poissonniers et autres commerçants font le plein de produits festifs comme le saumon. Mais comment s’y retrouver parmi la multitude de choix ? Réponse dans le 13 Heures avec la journaliste Dorothée Lachaud.

La différence entre saumon "atlantique" et "pacifique" ? Un "faux ami", selon la journaliste Dorothée Lachaud, présente mardi 21 décembre sur le plateau du 13 Heures de France 2. "Contrairement à ce qu’on peut croire, le saumon atlantique ne renvoie pas à une origine géographique, mais plutôt à une espèce qui peut venir de Norvège ou d’Ecosse, mais aussi de la mer baltique ou des côtes chiliennes", explique-t-elle en précisant que ce type de poisson est en réalité issu d’élevage quasiment tout le temps. Si l’on veut opter pour du saumon sauvage, souvent plus chers, il faut préférer ceux qui présentent une couleur plus rouge que rose.

Préférer le saumon fumé au bois de hêtre ou de chêne

En regardant les étiquettes, Dorothée Lachaud recommande de bien être attentif à ce que le saumon soit fumé au bois de chêne ou de hêtre. "Si le bois n’est pas précisé, méfiance : il peut s’agir d’un processus de vaporisation de fumée liquide, de l’arôme de fumée, ça pourrait être moins qualitatif". Autre astuce : rechercher la mention "salé au sel sec". En accompagnement, le citron peut, lui aussi, être un faux ami : "Si vous en mettez plus que quelques gouttes, ça peut cuire le poisson et en altérer le goût", prévient Dorothée Lachaud.