Ferrero va commercialiser en Europe une version vegan du Nutella

Le géant de l'industrie alimentaire Ferrero a annoncé, mardi 3 septembre, qu'il allait débuter la commercialisation d'une version vegan de sa pâte à tartiner aux noisettes Nutella dans plusieurs pays européens dont la France. "Aujourd'hui, de plus en plus de consommateurs choisissent de réduire ou d'éviter les produits d'origine animale, que ce soit pour des raisons de régime alimentaire ou de mode de vie", écrit l'entreprise dans un communiqué.

Le lancement doit survenir le 4 septembre en Italie, pays d'origine du groupe et de la marque, en France et en Belgique, ont précisé des porte-parole à l'AFP. Pour éviter tout ingrédient d'origine animale, l'entreprise "supprime le lait et ajoute des ingrédients végétaux tels que les pois chiches et le sirop de riz" dans sa recette, ajoute Ferrero, qui affirme n'avoir fait "aucun compromis sur le goût".

Cette nouvelle version de la célèbre pâte à tartiner n'est "pas consommable par les personnes allergiques aux protéines de lait, car ce produit est fabriqué dans un établissement manipulant du lait", précise le groupe qui détient aussi les marques Kinder, Tic Tac et Ferrero Rocher.