Fermeture de l'usine Buitoni de Caudry : "On va tout faire pour trouver un repreneur", promet le ministre Roland Lescure

Le ministre délégué à l'Industrie affirme "passer en mode action" après l'annonce de la fermeture définitive de l'usine Buitoni de Caudry. Elle "survivra à Nestlé. Je suis confiant", déclare Roland Lescure.

Le ministre délégué à l'Industrie, Roland Lescure, assure vendredi 31 mars sur France Bleu Nord "partager la tristesse" et "comprendre" la colère des salariés de l'usine Buitoni de Caudry, dans le Nord, après la décision de Nestlé de fermer son site, un an après l'affaire des pizzas surgelées contaminées à la bactérie Escherichia coli. "Je cherche un repreneur et on va tout faire pour en trouver un", déclare-t-il.

Le ministre doit rencontrer élus et syndicalistes vendredi à Cambrai. Il affirme "passer en mode action. Je vais tout faire pour qu'on leur retrouve une situation", promet-il. Le groupe "Nestlé s'est engagé, il a une obligation de résultats", assure le ministre, qui dit avoir "insisté, et obtenu" de la part du groupe Nestlé "qu'il fasse tout pour trouver un repreneur".

"Les salariés de Buitoni ne sont en aucun cas responsables du drame sanitaire d'il y a un an, il n'y a aucune raison qu'ils en soient les victimes." Roland Lescure, ministre délégué à l'industrie à France Bleu

Roland Lescure attend du géant de l'agroalimentaire qu'il paie les salaires des salariés de Caudry "jusqu'à la fin de l'année et tant qu'un repreneur n'a pas repris. Le travail commence aujourd'hui", selon le ministre qui doit désormais "passer des dizaines de coups de fil et rencontrer des repreneurs potentiels. Les salariés sont motivés, on leur doit ça, on trouvera un repreneur", assure-t-il, convaincu que l'usine de Caudry "survivra à Nestlé. Je suis confiant", conclut-il.