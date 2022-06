États-Unis : pâtisseries et café à la française à Washington

C’est un petit coin de France enclavé entre la Maison-Blanche et les buildings américains : un café ouvert par des Français. Au menu, des chocolats chauds et des cafés, mais pas seulement puisque des pâtisseries sont aussi vendues dans le commerce créé par Aude et François. Avec comme spécialité le Merveilleux, la vitrine de gâteau s’est ensuite bien remplie pour devenir réellement conséquente. "On fait 400 gâteaux par jour", indique François. Pour les fabriquer, le pâtissier achète ses produits directement en France.



Un endroit très prisé

Si certains Français se rejoignent dans ce lieu, les Américains ne sont pas en reste et aiment, eux-aussi, découvrir des spécialités françaises tout en buvant leur café. Pour Aude et François, il faut parfois s’habituer, car certaines appellations de cafés ne sont pas les mêmes aux États-Unis et en France. "Il est merveilleux, ils sont merveilleux", comme cette habitante de Washington, nombreux sont ceux qui ont leurs habitudes dans cet endroit si particulier.