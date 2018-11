Environnement : 352 m² de forêt détruits par chaque Français

Le papier, le bois ou l'huile de palme ne représentent que 11% de l'empreinte forêt des Français. L'empreinte forêt mesure l'impact de notre consommation sur les forêts. L'association envol Vert a établi un système de calcul. Résultat : en moyenne, chaque Français détruit 352 m² de forêt pour satisfaire son mode de vie. À l'échelle de la population française, cela revient à 2,4 millions d'hectares de forêts détruits pour atteindre notre consommation actuelle, soit un territoire grand comme la Bretagne.

Poulets et soja en cause

C'est notre consommation de poulets, de cuir, de caoutchouc ou de cacao qui engendre une grande partie de la déforestation mondiale. Sur les 352 m² de forêt détruits par chaque Français, 206 m² le sont à cause du soja. 64% de cette surface correspond à notre consommation indirecte de soja, via notre consommation d'œufs et de volailles, nourries à la farine de soja. 37 m² sont liés à notre consommation de cuir obtenu par le bœuf d'élevage. La production d'huile de palme détruit 33 m² et la consommation d'hévéa pour faire du caoutchouc naturel ravage 13 m². De nombreuses forêts d'Amérique du Sud et d'Afrique sont dévastées.