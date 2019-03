E.Leclerc rappelle des lots de haricots verts

L'enseigne de grande distribution suspecte la présence de la mauvaise herbe datura dans deux lots de haricots surgelés de la marque "Notre Jardin".

Une plante sauvage hallucinogène dans les haricots verts ? C’est possible, selon E.Leclerc, qui suspecte la présence de bogues de datura dans plusieurs de ses haricots verts surgelés. L'enseigne de grande distribution rappelle ainsi deux lots de la marque "Notre Jardin", selon un avis publié le 11 mars sur le site de la direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Sont concernés les lots 8352M et 8031M de sacs de 1 kilo de haricots verts très fins surgelés de la marque "Notre Jardin". "Ces haricots verts proviennent du sud de la France, où les daturas sont de plus en plus répandus", a déclaré E.Leclerc à l’AFP.

Des propriétés psychotropes

"Si des systèmes de tris mécaniques sont en place pour éliminer d'éventuels daturas résiduels lors des récoltes de haricots, le recours à une agriculture de plus en plus raisonnée, avec un minimum de pesticides explique le risque potentiel de retrouver un datura dans un lot de haricots verts", a développé le distributeur.

Le datura est une plante sauvage aux propriétés psychotropes. Il contient des alcaloïdes toxiques, classés dans la famille des hallucinogènes délirants. Cette plante peut également provoquer de la tachycardie, de l’hypertension artérielle, une sécheresse des muqueuses...

Si vous avez acheté l’un des lots concernés, ne les consommez pas. Si vous en avez consommé, consultez immédiatement votre médecin traitant.

Des bogues de datura © Corin Royal Drummond sur Flickr