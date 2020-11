Drôme : 2020, une belle année pour la récolte des olives

À Venterol (Drôme), les cagettes d’olives s’entassent. Chez l’un des mouliniers du département, près de la moitié de la production d’huile d’olive provient de la récolte de particuliers. Cette année, la nature a été généreuse et précoce. “Il y a quelques années, c’était au mois de décembre qu’on commençait. Et maintenant on commence fin novembre”, explique un particulier qui a récolté des olives.

Les arbres sont chargés

L’affluence record est en partie due aux contraintes de la crise sanitaire. Avec le confinement, les particuliers ont eu davantage de temps pour récolter les olives. Du côté des professionnels, le sourire est également au rendez-vous. Dans une oliveraie située au-dessus de la ville de Nyons (Drôme), la récolte a commencé sous un grand soleil : les arbres sont chargés et bien aidés par un climat favorable. En parallèle, les parasites tant redoutés sont absents.

