Détox : de bonnes affaires au menu

Même au bureau, cette entrepreneuse poursuit son régime détox. Le principe ? Avoir une alimentation essentiellement liquide, avec des jus de fruits. "Je me sens super bien. J'ai absolument pas faim, ça me redonne de l'énergie et de la vitalité, j'ai l'impression d'être nettoyée", confie Emmanuelle d'Amécourt. Mais la détox a un coût : 120 euros pour acheter des jus préparés. Les régimes détox, c'est la grande tendance actuelle, notamment après les fêtes de fin d'année, bien souvent hypercaloriques.

"La seule chose qui risque de mincir et de se détoxifier, c'est votre porte-monnaie"

Mais avoir recours à des produits spécifiques est-il bénéfique pour notre santé ? Nous avons présenté à une nutritionniste plusieurs porduits soi-disant détox : des fruits, des jus, et des articles vendus en parapharmacie. "Il n'y a aucune étude scientifique qui permette de mettre en avant les bienfaits santé d'une cure détox, explique le docteur Isabelle Levasseur, diététicienne nutritionniste. Pour moi, c'est un très bel argument marketing pour faire vendre des produits. La seule chose qui risque de mincir et de se détoxifier, c'est votre porte-monnaie." Coûteuses, les cures détox pourraient également déséquilibrer votre alimentation. La solution pour éliminer les toxines des dernières semaines : retrouver une alimentation saine et variée.

