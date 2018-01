Nouvel an : les remèdes detox pour oublier les fêtes

Foie gras, saumon, bûche, pâtisserie, champagne... Le dernier weekend de l'année est aussi synonyme de calories ! De quoi affoler tous les compteurs caloriques et donner un sérieux mal de tête. L'eau devient alors votre meilleure amie. Il faut boire pour se réhydrater, mais aussi pour nettoyer votre organisme. Autre remède : des décoctions detox. Il suffit d'associer gingembre, menthe, cannelle, orange et citron. L'idéal pour purifier le foie et nettoyer ses intestins.

Le sport; la solution miracle pour éliminer les toxines

Le sport élimine également les calories et les toxines : faire un petit footing permet de reprendre de l'énergie. Enfin, la ville de Dunkerque (Nord), possède une tradition bien particulière : prendre un bain dans une eau à 6 degrés. Une manière de tonifier les corps et évacuer les traces des excès de la veille.

