Découverte : la baguette à la conquête du monde

Au pays du mantou, ce petit pain vapeur chinois, une révolution se prépare, à savoir l'introduction de la baguette et du croissant. Une opération menée par des passionnés de pain à la française. Leur meilleure ambassadrice est une professeure de boulangerie, d'origine chinoise. C'est elle qui encadre l'équipe de Chine. Elle s'est formée en France il y a dix ans. Adolescente, elle travaillait dans une usine de jouets. Sa chance est d'avoir été repérée par une association d'aide aux enfants défavorisés, qui lui a offert une formation. Depuis une dizaine d'années, des chaînes de boulangerie 100% "made in China" se développent et connaissent un succès fulgurant. Beaucoup de Chinois connaissent désormais le goût de la baguette. En Chine, pains et viennoiseries restent encore des produits de luxe.

Des consommateurs plus avertis de ce qu'est un bon pain

À Minneapolis (Minnesota, États-Unis), une boulangère américaine livre ses clients en baguettes. Réaliser une bonne baguette n'est pas si simple. Dans la ville américaine, on compte onze boulangeries à la française. Un goût et une réputation qui doivent beaucoup au travail de ces passionnés de boulangerie, mais aussi à des consommateurs américains plus avertis qu'auparavant. La France, elle, compte déjà trois étoiles sur son maillot. Le dernier titre mondial date de 2008.

