De l'eau contaminée purifiée illégalement par Nestlé : "Ça a été une annonce fracassante, on ne s'y attendait pas", réagit un syndicaliste du groupe

La cellule investigation de Radio France et Le Monde ont révélé mardi 30 janvier que Nestlé et d'autres industriels ont caché au public que l’eau qu’ils pompaient était contaminée et qu'ils ont eu recours à des systèmes de purification interdits, alors que l'eau pure doit être vendue naturelle. "Ça a été une annonce fracassante, on ne s'y attendait pas", explique à franceinfo Yannick Duffner, secrétaire CFDT à Nestlé Waters Supply.

L'entreprise a mis en place ces traitements de l'eau sans que les salariés, notamment les représentants syndicaux, en aient été informés, précise Yannick Duffner. "On avait demandé ces dernières années, par le biais de la commission économique, qui est l'instance la plus élevée au niveau syndical, des détails spécifiques sur nos forages", pointe-t-il. Selon lui, les salariés ont été "trompés" car on leur "a donné de fausses informations depuis un certain nombre d'années".