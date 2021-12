Creuse : plusieurs habitants adoptent une vache pour produire leur propre lait

Oasis vient de s'installer dans un hameau de la Chassagne (Creuse). Cette vache jersiaise de trois ans a été adoptée au mois de septembre par les habitants. L'animal, qui leur sert à produire du lait et du fromage, est tout de suite entrée dans leur coeur. Ils se relaient matin et soir pour la traire. "Ça, c'est le lait d'Oasis. Ça va prendre tout doucement, le lait va se cailler, et ensuite, on pourra le mettre dans une faisselle, on a se régaler", se réjouit Sylvie Maquet l'une des habitantes.



Création d'un lien social

Sylvie est la trésorière de l'association "Les amis de la Chassagne", qu'elle a créée avec ses voisins pour adopter Oasis. La retraitée est très satisfaite de la présence de la vache, qui favorise l'entraide. "On est plus disponibles les uns envers les autres, ça crée beaucoup de lien entre nous pour justement s'occuper d'elle, la traire et s'échanger des idées de recettes", déclare-t-elle.