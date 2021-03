Côte-d’Or : l’abbaye de Cîteaux fait un carton en vendant ses fromages en ligne

Mission accomplie pour les moines de l’abbaye de Cîteaux ! Ils sont parvenus à écouler leur stock de fromages. Chaque année, plus de 100 000 fromages sont produits par les moines. Mais avec la crise sanitaire et la fermeture des restaurants, ils peinaient à les vendre cette année. "On n'arrive pas à vendre, parce qu’il y a moins de monde qui vient dans notre magasin. Les grossistes qui viennent alimentent surtout des restaurants qui sont actuellement fermés, et donc petit à petit, le stock de fromages monte", explique le Frère Jean-Claude, responsable des expéditions de la fromagerie.

60 % des revenus de l'Abbaye

Les moines ont donc pris le pari de commercialiser leurs produits en ligne. "On avait prévu comme objectif une tonne de fromage, et en fait on est déjà à 1,5 tonne en 24 heures", se réjouit Côme Besse, cofondateur du site "DivineBox", sur lequel sont vendues les productions des moines. "Ça touche d’autres publics, des publics qui sont plus loin, (…) mais aussi probablement plus jeunes et plus urbains", poursuit le Frère Raphaël. Les ventes de ce produit assurent près de 60 % des revenus de l’Abbaye de Cîteaux, et des 16 moines qui y vivent.