Consommation : que valent les pizzas industrielles ?

Les Français consomment 26 pizzas par seconde. Mais que contiennent les pizzas industrielles ? Giuseppe Cutrano, restaurateur parisien, est le champion du monde de la pizza 2019. Sa recette est simple : une pâte faite maison, et des ingrédients de première qualité. Pour les équipes de France Télévisions, le chef déguste quatre pizzas, de l'entrée de gamme, surgelée, à l'une des plus chères vendue en rayon frais. Son verdict est sans appel : "pas de vraie tomate", et un fromage sans saveur. L'association de consommateurs Foodwatch dénonce quant à elle le manque de traçabilité des produits.

Trop de calories

Encore plus surprenant, les équipes de France Télévisions découvrent une pizza au fromage qui n'en contient que… 2,5%. Plusieurs produits sont en réalité assemblés, avant d'être mélangés à un aromatisant, qui donne un gout de fromage. Ce fromage de synthèse file davantage que le vrai, "un argument technique important" selon le physico-chimiste Hervé This. Si toutes les pizzas testées par France Télévisions ne contiennent pas cette préparation, elles ont selon la nutritionniste Karine de La Rouère un autre point commun : trop de calories.

Concernant les autres produits italiens, le journaliste Gaspard de Florival, présent sur le plateau du 13 Heures, donne quelques conseils : se fier à l'apparence de la mozzarella, qui doit être le plus ferme possible. Pour les pâtes, favorisez les pâtes artisanales. Enfin, pour l'huile d'olive, le mieux est de la consommer deux ans après sa récolte.