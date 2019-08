Consommation : les Français raffolent toujours autant des pâtes

Les Français font toujours partie des pays qui consomment le plus de pâtes. "Chaque Français déguste en moyenne 8 kilos de pâtes par an. Cela représente 500 000 tonnes de pâtes ingurgitées par an. Alors, on a un bon coup de fourchette, mais trois pays font mieux que nous. Les premiers, pas de surprise, sont les Italiens, 26 kg par habitant et par an, c'est trois fois plus que nous. Derrière eux, les Tunisiens [avec] 16 kg, et les Grecs [avec]13 kg. À l'inverse, c'est le Salvador, petit pays d'Amérique centrale, qui en consomme le moins : à peine 1 kg par habitant et par an", explique le journaliste Anthony Jolly, sur le plateau de France 2.

Le secteur des pâtes "bien-être" en expansion

Au milieu des 140 références de pâtes proposées, les pâtes préférées des Français restent les classiques, notamment celles au blé qui représentent 46% du marché. Viennent ensuite les spécialités régionales, comme les ravioles qui représentent 22%, puis les pâtes longues avec 20%. Les pâtes aux œufs terminent dernières du classement avec 12%. Un secteur progresse beaucoup, celui que les professionnels appellent les pâtes bien-être. Derrière ce nom, on retrouve les pâtes bio, aux légumineuses, aux lentilles par exemple, ou encore au blé complet. Ce secteur a progressé de 20% en un an. Enfin, les pâtes sont principalement fabriquées en Italie. "59% des pâtes consommées en France viennent de chez nos voisins", conclut Anthony Jolly.

