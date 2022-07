Consommation : avec l'essor du e-commerce, les points relais se multiplient

Depuis deux ans et le début de la crise sanitaire, les Français n'ont jamais autant acheté sur internet, avec une hausse de 42 % entre 2019 et 2021. La flambée du prix de l'essence pousse encore plus les consommateurs à commander en ligne et à se faire livrer dans des points relais proches de chez eux. D'ailleurs, ces derniers se multiplient.

Derrière le comptoir d'une boulangerie d'Étampes (Essonne), les colis effectuent un va-et-vient. Depuis un an, la boutique ne se contente plus de vendre pains et pâtisseries. Elle est aussi un point relais, et ici, les clients ont vite adhéré. "Ça permet de venir à pied comme c'est à proximité. Ça évite de faire 10 km ou 5 km en voiture pour récupérer un colis", témoigne une habitante. Dans l'arrière-boutique, entre sacs de farine et pétrin, ce sont des dizaines de colis que la patronne amasse chaque jour.

Une activité qui ramène des clients

L'activité ne rapporte que quelques centaines d'euros par mois à la boulangerie, mais ces colis sont autant de passages en plus devant les viennoiseries de la boutique. Dans le centre-ville d'Étampes, ces dernières années, les points relais se sont multipliés : huit sont désormais actifs. Une tendance portée par le succès toujours plus grand des ventes sur internet. L'an passé en France, les ventes en ligne ont progressé de 15 %.