Circuits courts : à Colmar, des producteurs ont créé leur propre supermarché

Des agriculteurs, qui usaient auparavant des circuits-courts pour vendre leurs produits, ont décidé de s’unir pour créer leur propre supermarché, en 2016, à Colmar (Haut-Rhin). "Mon idée pour la France, c’est de rapprocher les consommateurs des paysans en créant des magasins producteurs. C’est le raccourci entre la fourche et la fourchette", raconte Denis Digel, maraîcher et l’un des propriétaires du supermarché. Désormais, ils sont 42 à avoir mis en commun leurs talents et leurs forces, révèle France 2, vendredi 12 février.

Une proximité avec les agriculteurs

Dans cet établissement, les producteurs ne sont pas des anonymes, leurs noms et leurs photos permettent de créer un lien de proximité avec les acheteurs. Ces derniers font de plus en plus attention à ce qui se trouve dans leur assiette. Alors, tout à tour, chaque producteur vient dans le supermarché pour vendre lui-même ses produits et conseiller les clients. Un boucher spécialisé dans le gibier endosse ainsi la casquette de vendeur une journée par mois.

Sur le plateau de 13 Heures vendredi, la journaliste France Télévisions Valérie Heurtel estime que ces initiatives "vont se développer". "On connaissait les AMAP, la vente directe à la ferme, les drives fermiers… Les magasins de producteurs, c’est un peu le même principe : c’est un point de rencontre entre la ville et la campagne", ajoute-t-elle.

