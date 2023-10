Consommation : 80% des produits alimentaires pour enfants contiendraient trop de sucre et d'additifs

Durée de la vidéo : 1 min

Selon une étude menée par l'association de consommateurs CLCV, 80% des produits alimentaires pour enfants contiendraient trop de sucre et d'additifs. La faute à une réglementation européenne trop permissive, selon l'association de consommateurs.

Réduits en sucre, spécialement adaptés aux besoins des bébés ou même sans sucres ajoutés : ces messages santé sont nombreux sur les emballages des produits alimentaires pour enfants. Et pourtant, la plupart contiennent trop de sucre et d'additifs. Une information méconnue des parents. Biscuits, petits pots, produits laitiers... 80% des aliments pour enfants seraient concernés, selon une étude de l'association de consommateurs CLCV. Certains contiennent trois fois plus de sucre que des produits classiques.



Des conseils pour éviter ces produits

La communication est bien ficelée. Les industriels ont le droit d'écrire ces messages, car la réglementation européenne est trop permissive, dénonce la CLCV. L'association demande des étiquettes plus transparentes ou de changer les recettes. En attendant, voici quelques conseils. On peut notamment vérifier que les ingrédients sont connus de tous et sans additifs. Si le sucre figure en tête de liste des ingrédients, alors la majorité du produit en contient.