Pêche : de nouveaux quotas pour les oursins

Afin de préserver l’espèce, de nouveaux quotas ont été instaurés pour la pêche aux oursins en Méditerranée. Cette décision est bien accueillie par les professionnels du secteur et les clients.

Avec leur couleur corail et leur chair délicate, les oursins sont très appréciés des fins gourmets. Sur les étals en ce moment, ils viennent d’Espagne. Pour déguster ceux de Méditerranée, il faudra encore attendre. Face à un risque de disparition de l’espèce, la pêche va être limitée dans le sud de la France. Christian Bouvier Kalamuca, écailler, explique : "Avec le réchauffement climatique, ils se remplissent de plus en plus tard parce que les eaux sont trop chaudes. Pour que les oursins soient pleins, il faut une eau très, très froide."

Une espèce fragile

Les autorités ont décidé de reporter la pêche de mi-décembre à fin février dans les Bouches-du-Rhône et le Var, et jusqu’au 15 avril dans les Alpes-Maritimes. Un client assure : "Je pense que c’est une bonne initiative pour nos océans. On pourra toujours en profiter sur une période plus courte." L’oursin est une espèce fragile. En Méditerranée, les scientifiques ont observé une diminution de la ressource avec 1,5 oursin par mètre carré. Cette nouvelle réglementation était attendue par les pêcheurs professionnels. Pour lutter contre la surpêche et la pêche illégale, les particuliers pourront désormais en prélever deux douzaines, contre quatre jusqu’à présent.