Comment bien choisir son poisson pané ?

Pour bien choisir son poisson pané, il faut tout d'abord regarder la composition et la liste des ingrédients pour vérifier la teneur en poisson. Elle est en effet très variable, de 35 à 80%, avec une moyenne à 63% selon une récente enquête réalisée par la CLCV, une association de consommateurs, qui a analysé au total 42 poissons panés.

Les poissons panés contiennent-ils trop d'additifs, d'arômes et de sucres ajoutés ? Quelle est leur valeur nutritionnelle ? Le choix des huiles utilisées pour la panure est-il un critère de sélection ?... Angélique Houlbert nous rappelle que les poissons panés peuvent trouver leur place au sein d'une alimentation variée et équilibrée deux fois par semaine, en plus d'un poisson gras. Mais ils ne doivent pas être donnés avant 3 ans, et une à deux fois par mois maximum, en alternant avec d'autres poissons. Retrouvez tous les conseils de notre diététicienne en vidéo.