Comment bien choisir ses biscuits au chocolat ?

Principalement destinés à être consommés au goûter, l'objectif n'est pas de vous culpabiliser de manger trop de biscuits chocolatés ou d'en donner à vos enfants ou petits-enfants, mais de vous apprendre à bien les choisir pour votre santé. Pour faire le bon choix, le mot d'ordre est simplicité avant tout. Du beurre, de la farine, des oeufs, du sucre... La recette doit être la plus simple possible et proche de celle que vous pourriez réaliser à la maison en évitant les aliments ultra-transformés.

Comment choisir des goûters sans additifs alimentaires ou "sans sucres ajoutés" ? Comment comparer les teneurs en sucre et en sel ? Comment choisir les produits qui mentionnent des "céréales complètes" ? Quels autres paramètres prendre en compte pour bien choisir ses biscuits ? Notre diététicienne, Angélique Houlbert, nous donne ses conseils et recommande de limiter les gâteaux chocolatés aux situations de "dépannage". Retrouvez tous ses conseils en vidéo.

