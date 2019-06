Camargue : le sel à l'honneur à Salin-de-Giraud

Chaque année, le rose fait son apparition dans les marais salants de Camargue. Il habille les plumes des flamands roses, irradie la Méditerranée et se mêle aux autres couleurs de Salin-de-Giraud, dans les Bouches-du-Rhône : le bleu du ciel de Provence et le blanc des montagnes de sel. Au printemps, une algue colonise les salins. "Les algues sont rouges, et elles sont mangées par une crevette qu'on appelle l'artémia. Et bien sûr, comme elle mange l'algue rouge, elle devient rouge aussi et elle colore l'eau", explique Christiane Hennery, la conteuse de Salin-de-Giraud.

30 salariés pour s'occuper des salins

Le principal atout de ces 6 000 hectares, c'est le Mistral. À longueur d'année, il balaie les cristallisoirs, ces immenses bassins d'eau de mer. "Le sel blanc de Camargue, brut, non raffiné, non lavé, est produit à l'année par des spécialistes du sel qui ont appris leur métier des anciens", explique la journaliste Cécile Laronce, en direct de Salin-de-Giraud. Le site compte aujourd'hui 30 salariés qui surveillent la circulation de l'eau et la densité de sel dans ce paysage plus mouvant qu'il n'y paraît.

