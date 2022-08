Bretagne : dans le golfe du Morbihan, l'ostréiculture comme héritage familial

C'est l'un des trésors du golfe du Morbihan : plus de 1 500 hectares de parcs à huîtres et des ostréiculteurs qui se transmettent cette passion de génération en génération, comme Pierrick Le Thiec. Depuis qu'il a 10 ans, il baigne dans les huîtres. "Le nerf de la guerre, c'est le stock, pour ne jamais manquer d'huîtres. Et il en faut beaucoup, entre 10 à 15 millions d'huîtres pour pouvoir assurer une année", détaille-t-il.

400 tonnes d'huîtres produites chaque année

La relève est assurée avec son fils Pierre, 13 ans. "Il m'a enseigné ça depuis tout petit. Alors, j'ai ça dans le sang. Si mon père ne faisait pas d'ostréiculture, je ne pense pas que je serais dans les huîtres", confie Pierre. "On peut passer des heures à accrocher des poches en discutant et en se racontant la semaine. Il y a des choses que j'apprends ici et que je ne savais pas à la maison", s'amuse Pierrick Le Thiec. Chaque année, cette exploitation produit 400 tonnes d'huîtres.