Brest : deux pêcheurs interpellés pour avoir traqué la daurade royale au projecteur

La pêche au lamparo, fructueuse la nuit, est une technique interdite. Les pêcheurs seront sanctionnés.

Dans la rade de Brest, deux patrons pêcheurs ont été interpellés par les gendarmes maritimes pour avoir pêché la daurade royale au lamparo, une technique interdite de pêche nocturne au projecteur, rapporte France Bleu Breizh Izel, vendredi 18 janvier.

Le matériel a été saisi. La direction départementale des territoires et de la mer doit désormais fixer le montant des amendes. La daurade royale est compliquée à pêcher et se vend à plus de 15 euros le kilogramme à la criée.

Un précédent en 2017

La pêche au projecteur est souvent très fructueuse. La lumière, la nuit, attire les poissons. En 2017, un navire avait débarqué en criée de Brest cinq tonnes de daurades royales, soit une vente de 75.000 euros. Après plusieurs sessions de pêche miraculeuse, quelqu'un avait fini par appeler la gendarmerie maritime.

Les enquêteurs avaient alors patrouillé discrètement la nuit pour observer les tonnages débarqués par deux navires appartenant à deux patrons de pêche d'une même famille. Ils avaient utilisé un système de projecteurs sous-marins relié à une perche qui permettait d'attirer les bancs de daurades dans le filet.