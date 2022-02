Bouches-du-Rhône : à la découverte du marché aux truffes de Saint-Cannat

La truffe est un champignon qui fait rêver. Fraîche, en conserve, ou cuisinée, c'est la vedette d'un marché provençal situé à Saint-Cannat dans les Bouches-du-Rhône. Pour partir à la chasse au trésor, une famille a même un projet de dressage. "On a un chien qu’on aimerait bien dresser pour le loisir à la truffe, et puis on aime bien en manger, c’est un bon produit", indique une passante. Le produit est cuisiné sous la halle par un chef local. Une recette simplissime de brouillade aux truffes.



800 euros le kilo chez les producteurs

"On l’a râpée, on l’a fait tremper dans les œufs pour que tous les arômes sortent, et on finit ça avec un petit peu de crème fraîche, sel, poivre", décrit Olivier Mazza, cuisiner. Rien de tel que des copeaux de truffe pour sortir les œufs de leur ordinaire. Comptez 800 euros le kilo, en direct chez les producteurs. Mais dans le commerce, le diamant noir de la gastronomie peut parfois coûter le double.