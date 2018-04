Bien choisir sa farine : ne vous faites pas rouler !

Que ce soit dans des recettes sucrées ou salées, la farine est partout. Elle est indispensable pour apporter saveur et consistance à tous nos plats. Les apports nutritionnels ainsi que le goût diffèrent selon le type de farine choisi.

Farine de blé, de seigle, de sarrasin, de maïs, farine sans gluten ou encore mix de farines et farines que l'on peut consommer crues... difficile de s'y retrouver et de choisir. Peut-on utiliser la farine de blé noir pour faire du pain ? Les farines de légumineuses sont-elles intéressantes au point de vue nutritionnel ? Quelles sont les farines que l'on peut consommer crues ? Retrouvez en vidéo tous les conseils et les explications de notre diététicienne, Angélique Houlbert.