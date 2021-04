Alimentation : un tour au marché et en cuisine avec le chef étoilé Ronan Kervarrec

De plus en plus de Français font attention à ce qui se trouve dans leur assiette, y compris s'agissant des légumes de saison. Vendredi 23 avril, les équipes de France 2 ont rencontré un grand chef qui va vous aider à faire votre marché mais aussi à préparer de bons produits.

Faire son marché pour trouver de bons légumes de saison ? Le chef étoilé Ronan Kervarrec le fait avec un infini plaisir, surtout que certains légumes font leur retour sur les étals. Épinards, chou pointu, faites votre choix. Et si vous voulez déguster un bon concombre, ne vous privez pas, comme l’indique le chef. Ceux des marchés sont bien différents de ceux des supermarchés qui "sont longs et fluos", précise-t-il.

De la vie dans l'assiette

"On est vraiment dans des légumes qui ont de la couleur, de la vie, et dans une assiette, c’est le soleil", juge-t-il. Avec son panier garni, le chef retourne en cuisine. En entrée, il concocte des tomates et fleurs de courgette farcies aux légumes de printemps. Le tout revient à deux euros. Preuve qu’il est possible de s’alimenter convenablement sans dépenser des sommes folles. Pour le reste, il faut "se laisser porter par son imagination", d’après Ronan Kervarrec.