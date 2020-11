Alimentation : quels sont les plats d'hiver préférés des Français ?

Avec le froid du mois de novembre, certains ont tendance à se réchauffer en cuisinant des plats d'hiver. Celui que préfèrent les Français ? La raclette, pour 63 % des habitants. "Nous en consommons beaucoup : en moyenne deux à trois fois par an, entre 800 grammes et un kilo par foyer, indique la journaliste Maëlys Septembre, présente sur le plateau du 13 Heures, vendredi 13 novembre. Vient ensuite la fondue, notamment la savoyarde, et, enfin, la tartiflette à base de reblochon et de lardons. Les 3% des Français qui n'aiment pas le fromage doivent donc se sentir bien seuls à table pendant l'hiver".

"La raclette est la championne des calories"

Que l'on préfère la raclette, la fondue ou la tartiflette, il s'agit de plats à consommer avec modération. En cause : ils sont très riches en sel, et, surtout, très gras. "Sans grande surprise, la raclette est la championne des calories, avec 1 340 en moyenne si l'on compte le fromage, la charcuterie et les pommes de terre, reprend la journaliste. Ensuite, la fondue, avec 1 140 calories, les coupables étant le pain, le fromage et le vin blanc". La tartiflette est relativement moins grasse, puisqu'elle compte 850 calories.

