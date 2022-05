Alimentation : les plats régionaux français obtiennent de bonnes notes au Nutriscore

Le cassoulet et le bœuf bourguignon, deux plats du terroir que l'imaginaire collectif voient riches en graisse, récoltent la note de B au Nutriscore. La truffade, réalisée à partir de pommes de terre et de fromage, obtient un C. Cette notation est établie par l'association UFC-Que choisir, qui a passé au crible plus de 600 produits régionaux. Parmi eux, 62 % obtiennent une note comprise entre A et C, et seulement 38 % sont notés D et E.

Des fibres dans le cassoulet

"Ces bonnes notes sont tout à fait logiques et justifiées du point de vue nutritionnel", explique Olivier Anbrault, chargé de mission alimentaire à l'UFC-Que Choisir. Ainsi, le cassoulet, riche en haricots, apporte des fibres, la potée auvergnate des légumes. L'étude répond aux accusations des industriels de l'agro-alimentaire, qui dénonçaient la stigmatisation des produits du terroir. "Si vous prenez des produits traditionnels, qui sont préparés comme ça, le Nutriscore va être excellent", explique Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste, qui met en cause les rajouts de sel ou de conservateurs utilisés par les industriels.