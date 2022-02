Agroalimentaire : le Nutri-score et Yuka guident les consommateurs dans une alimentation plus saine

Des applications et des logos pour aider les consommateurs à traquer la malbouffe. Il y a d’abord l’application Yuka, qui permet de scanner ses produits et d’orienter ses choix en faisant ses courses. "Seize millions de français l’ont adopté donc c’est un outil qui fait partie du choix du consommateur", rappelle la journaliste Armelle Ogier. Il y a également Nutri-score "ce label en cinq couleurs, cinq lettres", qui donne des informations sur la qualité de la nutrition de chaque produit. "On sait que la nourriture, et certains additifs dans la nourriture peuvent être extrêmement dangereux pour la santé", argumente la journaliste.

Patriotisme alimentaire

Certains professionnels de l’agroalimentaire n’ont pas vu d’un très bon œil le Nutri-score créé par le nutritionniste Serge Hercberg. Selon lui, "tout a été fait pour qu’il ne soit pas appliqué en France et ne soit pas choisi par l’Europe", résume Armelle Oger. Si c’était le cas, il pourrait devenir obligatoire. Et dans pareille situation, les grands groupes se verraient imposer de l’afficher. Pour ne pas perdre la face, ils misent sur l’AOP, faisant de la consommation de certains produits mal notés du "patriotisme alimentaire". De plus, des charcutiers engagent des procès à répétition sur les nitrites car ils estiment que ces additifs "n’ont pas le danger" que leur attribuent de nombreuses études.