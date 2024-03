Alimentation : les plats préparés manquent de transparence sur l'origine des produits

Alors qu'une nouvelle étude de l'association UFC-Que Choisir a passé au crible les étiquettes de plus de 240 aliments et plats transformés de grandes marques, il apparait que la transparence sur l'origine des produits n'est pas toujours au rendez-vous.

Pâtes à la carbonara, croque-monsieur ou tarte aux trois fromages, sont des plats préparés qui mettent en avant les couleurs tricolores, sur un ingrédient, ou encore sur l'entreprise française. Mais en regardant de plus près, l'origine des ingrédients n'est pas toujours claire. "Je trouve qu'on est vraiment mal informés, et que la réglementation n'est pas assez sévère à ce niveau-là", confie notamment une consommatrice.

L'arrivée d'un nouveau visuel informatif

L'UFC-Que Choisir a étudié les emballages de plus de 240 plats transformés. L'association dénonce une opacité sur l'origine des ingrédients. En tête de liste, se trouvent les légumes et les céréales, qui n'ont pas d'origine précise stipulée à 84%. En deuxième et troisième place, se trouvent respectivement la volaille (64%) et le porc (38%). Cette absence de transparence, le gouvernement souhaite la corriger en introduisant un nouveau visuel origine info d'ici cet été. Cependant, il ne sera pas obligatoire, au grand dam de l'association.