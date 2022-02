Alimentation : le plateau du petit déjeuner coûte de plus en plus cher

L’inflation n’a pas non plus épargné les produits alimentaires traditionnellement consommés lors du petit déjeuner. Dorothée Lachaud, journaliste économique chez franceinfo fait le point sur les différentes hausses.

Qu’il s’agisse du pain au chocolat, du pain, du café ou du jus d’orange, tous ont été impactés par l’inflation. Parmi les essentiels du petit déjeuner qui ont le plus été touchés, il y a d’abord le pain, qui a subi une hausse des prix guidée par des récoltes plus maigres. La faute au climat, trop chaud aux États-Unis et trop pluvieux en Europe, ce qui a conduit à une explosion du prix de la tonne de blé qui se vend désormais à 300 euros, contre "250 il y a seulement six mois", "du jamais vu depuis plus de dix ans", précise la journaliste sur le plateau du 23h du lundi 31 janvier.

Transport et dragon jaune

Et le climat est également en partie responsable de l’augmentation du prix du café. "Mais la filière a également été victime de la paralysie des transports provoquée par la crise sanitaire", ajoute Dorothée Lachaud. Ainsi, le cours de l’arabica a grimpé de 70% et celui du robusta de 90%. Enfin, le prix du jus d’orange a bondi en raison de la maladie du dragon jaune, qui a attaqué durement les agrumes de Floride (États-Unis), faisant bondir le cours du jus d’orange de moitié.