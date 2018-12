Alimentation : le litchi, fruit star des fêtes de fin d'année

Derrière cette peau rouge et granuleuse se cache une passion d'hiver pour les Français. Pour l'instant, sur les étals des primeurs, seul le litchi de La Réunion est arrivé. C'est sans doute le meilleur, mais aussi le plus cher : entre 15 € et 40 € le kilo selon les périodes. Le litchi de La Réunion, le voici dans cette exploitation de Saint-Benoît, sur l'île de l'océan Indien. Il pousse sur ces arbres. Les grappes sont cueillies à la main. Jean-François et son équipe travaillent ici depuis 1988. Ils doivent faire vite, car la saison est courte : un mois seulement.

Le litchi de Madagascar fait de la concurrence

À l'atelier d'emballage, pas de temps à perdre. Environ 50 tonnes de litchis doivent être exportées d'ici le mois de janvier. Pour garder sa fraîcheur, le litchi voyage en avion. Dans moins de 24 heures, il arrivera sur les marchés de métropole. Le litchi réunionnais va devoir faire face à un concurrent : le litchi de Madagascar, moins goûteux, et surtout moins coûteux.

