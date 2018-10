Feuilleton : la fève blanche de Madagascar (2/5)

À la saison des pluies, la rivière Sambirano (Madagascar) inonde les terres et rend la vallée plus fertile. Les premiers à en bénéficier sont les cacaoyers qui offrent l'un des meilleurs cacaos au monde. Jean-François Dargein est un dénicheur de pépites. Il gratte la terre dans ce sol très riche. La variété choisie est le Criollo, cette fameuse fève blanche, la plus recherchée par les amateurs. On assure régulièrement de sa qualité pour que le chocolat propose une explosion de saveurs en bouche. Mais le Criollo est une variété très fragile qu'il faut rendre plus résistante. Une brigade de pépiniéristes la marie avec un cacao plus robuste. Les premières cabosses ont commencé à pousser, mais il faudra plusieurs années pour savoir si l'expérience portera ses fruits.

François Pralus fait découvrir sa plantation à ses collaborateurs

Dans la plantation de François Pralus à Nosy Be (Madagascar), 20 personnes sont employées. Une aubaine pour cette zone où le travail manque. Dans ce petit coin de paradis, le chocolatier roannais a fait le voyage avec quelques-uns de ses plus proches collaborateurs. Une expérience importante pour cette brigade d'artisans du goût.