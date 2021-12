Alimentation : le géant américain Costco installe son deuxième magasin en France

A. Girault-Carlier, E. Maizy, C. Pary, A. Bouville, M. Kassou

Un géant américain du hard discount, de la grande distribution, confirme son implantation en France. Une nouvelle enseigne du groupe Costco s’est ouverte en Seine-et-Marne, à mi-chemin entre supermarché et grossiste, tout cela à prix cassés.

Un supermarché aux allures d’entrepôt. 10 000 mètres carrés de surface, deux fois plus grand qu’un hypermarché classique. Ici on trouve de tout : un piano à 15 000 euros, des gâteaux apéritifs, ou encore un ours en peluche, version XXL. Le géant américain de la grande distribution à bas coût, Costco, installe son deuxième magasin en France. Ce samedi 4 décembre à l’ouverture, il fallait jouer des coudes pour faire ses courses.

"La taille d’un supermarché avec l’offre d’une supérette de quartier"

Mais avant d’acheter, il faut déjà payer une cotisation. Un abonnement annuel de 36 euros pour profiter des bonnes affaires. Des tarifs imbattables. "Un Costco, c’est la taille d’un supermarché avec l’offre d’une supérette de quartier", résume Olivier Dauvers, expert grande consommation. "Donc forcément, ça fait quelque chose de très productif, avec des gros volumes par produits qui permettent d’écraser les coûts", résume-t-il.