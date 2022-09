Alimentation : le bio est en perte de vitesse en France

Alors que l’inflation touche le pouvoir d’achat des Français, ces derniers délaissent de plus en plus l’alimentation bio. Ils privilégient désormais une consommation responsable, mais moins chère.

Et si, à cause de l'inflation, les consommateurs renonçaient aux produits bio. En 2020 ce marché enregistrait encore une croissance à deux chiffres : +12%. Mais en deux ans seulement, la courbe est en train de s'inverser. À Péronnas, dans l’Ain, un magasin bio tout neuf a ouvert. Même si ce n’est pas la cohue, les clients sont tout de même venus. Les membres du staff sont rassurés : "C’est le moment qui fait que c’est un pari. Il y a quelques années ça n’aurait pas été un pari", explique Camille Vié du Biocoop de Péronnas.

Les ventes de bio ont chuté de plus de 10%

En effet, la crise et là, comme le fait remarquer une cliente : "Si vous voulez nourrir toute la famille en bio, il faut un sacré budget", insiste-t-elle. Selon l’institut IRI, les ventes de produits bio ont chuté de plus de 10%. Certains commerçants parlent même d’une baisse de plus de 20%. Ce ralentissement du bio s’observe aussi dans les champs. Les agriculteurs sont de moins en moins nombreux à se convertir.