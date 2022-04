Alimentation : des fromages de la marque Graindorge retirés de la vente car ils pourraient contaminer à la listériose

Des coulommiers et des bries de la marque Graindorge vendus en grande surface sont retirés de la vente, mercredi 6 avril. Ils pourraient en effet contenir de la Listeria, la bactérie responsable de la listériose. Il faut donc rapporter ces produits ou les détruire. Aucune intoxication n'a été signalée pour le moment. Ces fromages sont fabriqués à Livarot (Normandie) pour le groupe Lactalis. Un contrôle a révélé une très faible présence de Listeria, due au lait cru de l'un des fournisseurs.



Plus de 4 000 références alimentaires non conformes

Cette bactérie peut entraîner des infections graves, notamment chez les femmes enceintes. En France, 350 cas de listériose sont recensés chaque année. Après les pizzas Buitoni et les chocolats Kinder, il s'agit donc d'une nouvelle alerte dans nos assiettes. Les rappels sont fréquents sur le site du gouvernement : plus de 4 000 références alimentaires sont non conformes, ou dangereuses. Les personnes ayant consommé les fromages, et qui auraient de la fièvre ou des maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin.