Alimentation : plus de fruits, moins de sucre... Comment bien choisir sa confiture ?

Toutes les confitures ne se valent pas. Certaines grandes marques y ajoutent du sucre, des arômes ou des conservateurs. Alors comment bien choisir ? Le 13 Heures a enquêté.

Elle accompagne votre petit-déjeuner sur une tartine de pain ou de la brioche : la confiture, aux milliers de saveurs et aux multitudes de marques. Mais, comment la choisir ? Comment est-elle fabriquée ? En Corrèze, un des géants du secteur a ouvert ses portes aux équipes du 13 Heures. Ici, 100 000 pots sont produits chaque jour avec des fruits surgelés. La différence de prix se fait dès la sélection du fruit.

Une composition variable selon les gammes

Les fruits sont les premières dépenses dans la fabrication de la confiture. Alors, l’entreprise joue sur plusieurs leviers pour faire baisser la facture, notamment sur l’origine. Pour les marques distributeurs les fruits sont bons marchés, en provenance du Maghreb ou d’Europe. En revanche, pour les confitures plus chères, les fruits sont français. La composition varie également : plus la confiture contient de fruit, plus son prix est élevé.