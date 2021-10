Alimentation : comment expliquer la hausse des prix de certains produits ?

La baguette de pain coûte de plus en plus cher. Mais outre le blé, il est possible de constater dans les rayons des supermarchés que la hausse des prix concerne également "les céréales en général mais aussi le café, le sucre, diverses matières premières", souligne la journaliste Dorothée Lachaud sur le plateau du 23 heures de Franceinfo lundi 25 octobre. Elle cite une récente étude réalisée par "les marques premier prix". "On va noter une hausse de 2,9% pour le prix des pâtes, de 1,4% pour le lait. Et ça ne concerne pas que les produits alimentaires, ça concerne aussi leurs emballages, que ce soit de l’acier ou encore du carton. C’est pareil, ça impacte leur prix : +3,4% pour les oeufs, +3% pour les légumes en conserve cette année", ajoute-t-elle.

De mauvaises récoltes en raison des intempéries au printemps

Dorothée Lachaud met en avant deux facteurs principaux pour expliquer ces augmentations. "D’abord, cette année, les récoltes ont été très mauvaises en raison des intempéries au printemps", explique-t-elle, faisant référence aux "épisodes de gel, de grêle. Conséquence : moins de produits agricoles disponibles et ça, ça fait grimper les prix". La journaliste indique également qu’après "le pic de cette crise du Covid, il y a eu de très grosses tensions sur le transport et notamment sur le fret maritime. Ça a créé des embouteillages."