Additifs : comment les repérer ?

Les aliments ultra-transformés sont ce qu'on appelle familièrement la malbouffe, à savoir les plats préparés ou encore les sodas. "Ils ont peu d'intérêt nutritif, ils contiennent des additifs, colorants et conservateurs, et peuvent aussi contenir des composés néoformés, c'est-à-dire des substances qui apparaissent pendant le processus de transformation", explique la journaliste Valérie Heurtel. Ces produits sont aussi souvent hyperemballés, sous aluminium ou plastique, ce qui n'est pas neutre pour notre santé.

Le bio pas épargné

Par exemple, le jambon acheté sous vide peut contenir des nitrites et des conservateurs. Attention aussi aux soupes déshydratées, à certains yaourts à boire et certains biscuits, mais aussi des produits que les enfants adorent, céréales du petit-déjeuner ou encore poisson pané. Les produits bio et végétariens ne sont pas non plus épargnés, les steaks de céréales étant aussi des produits ultra-transformés. Pour les identifier, il faut bien regarder la composition. Plus la liste des ingrédients est longue, plus il faut être méfiant.

Le JT

Les autres sujets du JT