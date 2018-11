Aisne : un rétinographe itinérant pour les diabétiques

Patienter un an pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologiste peut être dangereux, particulièrement pour les diabétiques. Car le diabète est la première source de cécité en France. Comme tous les départements ruraux, l'Aisne manque d'ophtalmologistes. La solution ? Un rétinographe, qui permet de réaliser des photos de fond d'oeil. "L'idée c'est qu'un rétinographe comme celui-ci se déplace dans les communes au plus près des médecins généralistes et des pharmaciens. Ce sont eux qui nous envoient leurs patients diabétiques", explique Cécile Descamps, infirmière.

Un entretien médical remboursé

Pour un diabétique, cet examen doit être annuel, ce qui est rarement le cas dans la réalité. Autre avantage de cette arrivée de la technologie en milieu rural, la rapidité d'intervention : à peine 10 minutes, entretien médical compris, de quoi réjouir les bénéficiaires. Les patients n'ont rien à débourser, les frais étant entièrement pris en charge par la CPAM de l'Aisne.

