Accidents de ski : à l'Hôpital Sud de Grenoble la situation est "catastrophique", selon le chef des urgences

Au micro de France Bleu Isère, Jean-Jacques Banihachémi alerte sur le manque de places dans les urgences grenobloises pour prendre en charge le skieurs blessés.

L'hôpital Sud de Grenoble est saturé à cause des accidents de ski. La situation est "catastrophique", dénonce le chef du service des urgences Jean-Jacques Banihachémi, invité de France Bleu Isère lundi 20 janvier. "On a entre 80 et 100 patients par jour, indique le médecin. Le problème concerne l'accueil des patients, le fait de pouvoir les hospitaliser et surtout de les opérer derrière. Par exemple, rien que dimanche, on a dû transférer à Lyon des patients pour des fractures qui nécessitaient une intervention chirurgicale. Il n'y avait plus de place sur le territoire grenoblois, c'est quelque chose de catastrophique."

Les stations de ski font le plein pendant ces vacances mais à cause des températures douces, la neige devient lourde et les blessures se multiplient sur les pistes. Jean-Jacques Banihachémi estime que cette saison, "ce qui est assez impressionnant, c'est le nombre de fractures du col du fémur chez les personnes jeunes. Et c'est extrêmement grave, parce que ce sont des interventions chirurgicales relativement lourdes. On a aussi beaucoup de fractures du genou et des fractures de jambe en augmentation. En ce qui concerne les membres supérieurs, les fractures de l'épaule et du poignet prédominent."

"Le nombre d'accidents est proportionnel à la fréquentation. Et comme la fréquentation est record cette année ça se ressent chez nous au niveau des urgences, avec le nombre de blessés bien entendu." Jean-Jacques Banihachémi, chef des urgences traumatologiques à l'Hôpital Sud de Grenoble à France Bleu Isère

Le chef des urgences recommande le port du casque et une bonne condition physique : "Attention à la fatigue, les accidents arrivent en fin de journée. Ensuite, il faut faire attention à sa vitesse, c'est un facteur très important de l'accidentologie. Et puis enfin, il faut connaître un minimum le code de la montagne, comment skier et quelles sont les priorités à donner sur les pistes."