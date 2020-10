Présidentielle américaine : un débat entre Harris et Pence très policé, à l'opposé de celui des candidats Biden et Trump

Kamala Harris et Mike Pence, séparés par deux vitres en plexiglas pendant leur débat télévisé du 7 octobre 2020. (ROBYN BECK / AFP)

Était-ce dû aux deux parois de Plexiglas qui séparaient les candidats à la vice-présidence, afin d’éviter tout risque de contamination par le coronavirus ? Était-ce dû au dispositif sur la scène : Kamala Harris et Mike Pence, tous les deux assis, séparés par quatre mètres ? Était-ce dû à la personnalité de la modératrice, la journaliste de USA Today Susan Page qui n’a cessé de rappeler aux deux débatteurs qu’ils devaient s’écouter parler ?

En tous cas il y a pas eu d’insultes, ni de noms d’oiseaux comme lors du débat entre Donald Trump et Joe Biden le 30 septembre. Un seul moment de tension cette fois, quand Kamala Harris recadre Mike Pence qui lui coupe la parole :



Monsieur le vice-président, je parle. Je parle. Kamala Harris

On entend alors l’autorité de celle qui fut avant d’être sénatrice procureur général de Californie. Mais globalement le débat est resté très policé, peut-être même un peu trop.

Un débat sur le coronavirus

Sur le fond, la colistière de Joe Biden a d'emblée attaqué Mike Pence sur la gestion de la crise du coronavirus : "Le peuple américain a été témoin du plus grand échec d'une administration dans l'histoire de notre pays. 200 000 personnes sont mortes aux États-Unis en quelques mois. Sept millions de personnes ont contracté cette maladie. Ces derniers mois 30 millions de personnes ont perdu leur emploi. Ils savaient ce qui était en train de se passer et ils ne vous ont rien dit."

Le colistier de Donald Trump a répondu que son adversaire démocrate tentait de saper la confiance des Américains avec ce genre d'arguments. Mais Mike Pence a aussi défendu le bilan de son administration quant à la gestion de cette épidémie : "Je veux que les Américains sachent que depuis le tout premier jour le président Trump a fait de la santé des Américains sa priorité. Avant que nous ayons cinq cas de Covid - tous des voyageurs revenant de Chine - Donald Trump a fait ce qu'aucun autre Président n'aurait fait : il a suspendu tous les voyages en provenance de Chine, la seconde économie mondiale. Je pense que ça a permis de sauver des centaines de milliers de vies."

Ensuite les deux candidats ont déroulé tous les thèmes du moment : la santé des Américains évidemment, la Cour suprême et la nomination d’un juge conservatrice, et un peu de politique internationale. En vérité, rien de très palpitant, au point que ce débat des colistiers ne devrait pas entrer dans l’histoire. Si le second débat des candidats a bien lieu le 15 octobre à Miami, il pourrait être plus musclé. Donald Trump, bien que testé positif au coronavirus, a dit qu’il comptait y participer.

Une mouche vole la vedette à Mike Pence

Finalement, c'est peut-être l'irruption d'une mouche que retiendront les Américains de ce débat. Une mouche bien noire posée pendant plus d’une minute sur les cheveux blancs de Mike Pence. D’un seul coup on ne voyait plus que ça. Une heure plus tard, les "lates shows" américains s’en amusaient beaucoup. Et puisque tout est spectacle ici, "la mouche de Mike Pence" a déjà un compte Twitter et a récolté en quelques minutes 90.000 abonnés. La campagne officielle de Joe Biden en joue déjà sur les réseaux sociaux... à grands coups de tapette à mouche.