Le rappeur Kanye West est toujours en course pour la présidentielle américaine et peut jouer les trouble-fête dans certains États

Kanye West, portant un gilet pare-balles, s'adresse à ses supporters lors d'un discours de campagne pour la prochaine élection présidentielle américaine, le 19 juillet 2020 à North Charleston en Caroline du Sud (photo d'illustration). (RICHARD ELLIS / MAXPPP)

Un troisième homme s’est lancé dans la course à la Maison Blanche. Il s'agit du rappeur Kanye West. Candidature farfelue ou téléguidée ? Chacun peut se faire son avis. En tout cas, le chanteur est encore en course dans quelques États américains. Par exemple dans le Colorado, le Minnesota et l’Iowa où le nom de Kanye West sera bien sur les bulletins de vote. En revanche, son nom n'y figurera pas en Floride, au Texas et dans le Michigan, où la star du hip-hop n’a pas déposé sa candidature dans les temps.

Star du hip-hop, ancien admirateur de Trump et atteint de troubles bipolaires

Kanye West, âgé de 43 ans, est né a Atlanta, c’est une star du rap depuis le milieu des années 2000. C’est un milliardaire aussi. Il a eu un énorme succès avec l’album The College Dropout en 2004. Producteur, homme d’affaires et époux de Kim Kardashian, la star de la télé-réalité américaine. Et sur le plan politique, Kanye West a été un temps grand admirateur de Donald Trump qu’il a rencontré dans le bureau ovale à l’automne 2018.

L’été dernier, en Caroline du Sud, Kanye West annonce sa candidature à la présidence des États-Unis lors d’une conférence de presse surréaliste, où il apparaît entouré de fans, vêtu d’un gilet pare-balles. Son discours est totalement décousu sur les armes, la foi, l’esclavage ou l’avortement. À un moment, Kanye West fond en larmes. Kim Kardashian expliquera quelques jours plus tard que son époux est atteint de troubles bipolaires et qu’il a en vérité besoin d’aide et de soutien. Et c’est sans doute encore le cas aujourd’hui quand on voit ce qu’il a publié mercredi 16 septembre sur le réseau social Twitter, notamment une photo de lui en train d’uriner sur un Grammy award.

Une influence sur le résultat du mois de novembre ?

Le rappeur vient d’accorder un entretien lunaire au New York Times dans lequel il explique, dans un discours un peu illuminé, qu’il marche vers la Maison Blanche. Son programme : ramener la prière dans les écoles, allouer plus de fonds fédéraux aux organisations religieuses. Le quotidien américain rapporte aussi qu’il a interdit aux membres de son équipe de campagne d’avoir des relations sexuelles en-dehors du mariage. Du coté démocrate, on redoute un peu cette candidature, et qu’elle soit en fait téléguidée par le camp républicain pour aller grappiller quelques voix dans quelques États-clés.

Dans les sondages nationaux, Kanye West n’est crédité que 2% des intentions de vote. Mais aux Etats-Unis, l’élection se joue parfois à très peu. En 2016, dans le Wisconsin par exemple, Donald Trump l’avait emporté de seulement 26 000 voix sur Hillary Clinton, et avait décroché tous les grands électeurs de cet État. Sauf que le résultat aurait peut-être été différent sans la présence d’un troisième candidat, un libertarien qui avait réussi à convaincre quelques dizaines de milliers d’électeurs.