'L'Amérique a besoin de quelqu'un de spécial" : Kanye West, "candidat de Dieu" à la Maison Blanche dévoile ses ambitions dans une interview à "Forbes"

Kanye West candidat à la présidentielle américaine, c'est du sérieux ? Le rappeur milliardaire a dévoilé ses ambitions lors d'une longue interview au magazine économique Forbes, mercredi 8 juillet. "Voyons si la nomination est pour 2020 ou pour 2024, parce que c'est Dieu qui nomme le président", dit le rappeur qui s'est rapproché ces derniers mois de la religion. "Si c'est 2020, alors j'aurais été nommé par Dieu".

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION